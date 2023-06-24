شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يضيف الهدف الثالث للزمالك فى شباك فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد فتوح لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك فاركو فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوث،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" ،خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

ودخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-محمود السيد وأحمد شريف ومحمود عماد ودي ماريا وأحمد فؤاد وعزمي غوما وياسين مرعي وعلي بهيج وهشام فتح الله.