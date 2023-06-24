شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على فاركو 3 / 1 ويتأهل لدور الثمانية من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

نشاط هجومى مكثف من الزمالك مع انطلاقة المباراة عن طريق أحمد سيز "زيزو" والسنغالى إبراهيما نداى لمباغتة دفاع فاركو ومحاولة تسجيل هدف مبكر فيما نجح لاعبو الفريق السكندرى في إفساد هجمات الفارس الأبيض.

وأنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرمى فريقه من تسديدة قوية لمحمود حمادة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة لتتحول لضربة ركنية لفريق فاركو نفذها رزقى حمرون ونجح في إبعادها حارس مرمى الفريق الأبيض.

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو لتسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا،بعدها حاول لاعبو الأبيض السيطرة على منطقة المناورات من أجل بناء الهجمات،ولكن دفاع فاركو يتدخل لإفساد خطط الأبيض.

وفى الدقيقة 16 احتسب طارق مجدى حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك بعد عرقة زيزو من جانب أحمد عوض لاعب فاركو وتم تأكيدها بعد التواصل مع حكام "الفار" وسجل منها أحمد سيد زيزو "الهدف" الأول معلناً عن تقدم الفريق الأبيض.

ودفع طارق العشرى المدير الفني لفاركو بأحمد شريف بديلاً لرزقى حمرون في الدقيقة 39 وطالب عمرو جمال مهاجم فاركو،بالحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 40 ، بداعى تعرضه لعركلة ولكن الحكم طارق مجدى لم يحتسب شيء.

تحرر فاركو من التحفظ الدفاعى في أول 15 دقيقة من الشوط الثانى ونجح عمرو جمال مهاجم الفريق السكندرى من تقليص الفارق أمام الزمالك في الدقيقة 47، قبل أن يؤكد الحكم طارق مجدى،الهدف بالتشاور مع حكام "الفار".

ودفع أوسوريو المدير الفني للزمالك بتبديلين في وقت واحد في الدقيقة 62 بخروج محمود عبد الرازق شيكابالا ونزول محمد أشرف "روقا" وهورج التونسي سيف الدين الجزيرى، ونزول سيد عبد الله "نيمار" لتأمين وسط المعلب.

حاول فاركو الرجوع للمباراة ولكن لاعبو الزمالك نجحوا فى قتل اللقاء وتسجيل الهدف الثالث عن طريق أحمد فتوح فى الدقيقة 88 من صناعة المغربى أحمد بلحاج حتى انتهى اللقاء بصعود الأبيض إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوث،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" ،خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

ودخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-محمود السيد وأحمد شريف ومحمود عماد ودي ماريا وأحمد فؤاد وعزمي غوما وياسين مرعي وعلي بهيج وهشام فتح الله.