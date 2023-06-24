شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يعود للتدريبات استعدادا للزمالك ومحاضرة بالفيديو لشرح الأخطاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق غزل المحلة اليوم للتدريبات الجماعية تحت قيادة رضا شحاتة استعدادا لمواجهة الزمالك في الدورى الممتاز، وتلقى لاعبو الفريق محاضرة فنية بالفيديو تحت قيادة الجهاز الفني لشرح بعض الأخطاء، والعمل على خطة المباراة المقبلة أمام الزمالك في الدورى الممتاز.

وانتظم التنزانى حميد ماو، لاعب خط وسط فريق غزل المحلة، في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده بعد خوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.