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نتائج مباريات اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 مباريتان ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، حيث التقى طلائع الجيش مع البنك الأهلى، وواجه الزمالك نظيره فاركو.

الزمالك يفوز على فاركو 3 / 1 ويتأهل لدور الثمانية من كأس مصر

خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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