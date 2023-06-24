اهداف مباريات اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 مباراتان ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، حيث التقى طلائع الجيش مع البنك الاهلى وواجه الزمالك نظيره فاركو.

الزمالك يفوز على فاركو 3 / 1 ويتأهل لدور الثمانية من كأس مصر

خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.