شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 العديد من الأخبار، منها إقامة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا بمشاركة الأهلي وريال مدريد و مانشستر سيتي، والبنك يتأهل لدور الثمانية بكأس مصر.

الزمالك يفوز على فاركو 3 / 1 ويتأهل لدور الثمانية من كأس مصر

خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

البنك الأهلى يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع بركلات الجزاء

تأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء بنتيحة 7/8 عقب انتهاء الوقت الاصلى بهدف لكل فريق في المباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة .

مران الأهلي.. كولر يحاضر لاعبيه استعدادًا لمباراة منتخب السويس في الكأس

بدأ فريق الأهلي استعداداته مساء اليوم الجمعة لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة.

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الأهلى مع سيتي و ريال مدريد وتشيلسى بكأس العالم للأندية 2025 بأمريكا

يشارك النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة كأس العالم 2025 التي تسضيفها أمريكا بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بمشاركة 32 فريق في هذه البطولة.

لجنة الإسماعيلى تعلن رحيلها عن إدارة النادى فى بيان رسمي

أعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

تطبيق تقنية "الفار" فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

صرح محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي لكرة القدم أن كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والمؤهلة للأولمبياد ستطبق فيها تقنية حكم الفيديو " فار" فى كل أدوارها .