رسميا.. الفيفا يكشف هوية مستضيف مونديال الأندية 2025

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن مكان إقامة بطولة كأس العالم للأندية الجديدة التي تضم 32 فريقا.

وقال الفيفا إن المونديال سيقام في عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن عملية الاختيار أخذت في الاعتبار "متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية الأوسع للبطولة".

واعتبر أن هذا القرار سيساعد على تنمية اللعبة في أمريكا الشمالية، قبل نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو: "ستكون بطولة كأس العالم للأندية 2025، بين قمة نخبة الأندية المحترفة لكرة القدم للرجال.. ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لبدء هذا الحدث الجديد".

وأضاف: "مع تأهل بعض أفضل الأندية في العالم بالفعل، سيجلب المشجعون من كل قارة شغفهم وطاقتهم إلى الولايات المتحدة، في إطار مهمتنا لجعل كرة القدم عالمية حقا".

ومن المقرر إقامة البطولة كل 4 سنوات، مع تغيير تقويم المباريات الدولية اعتبارا من عام 2025.

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