عبدالمنعم الحسيني : حققنا إنجازًا كبيرًا ببطولة إفريقيا للسلاح والنتائج مبشرة قبل الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، عن نتائج منتخب مصر في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ونجح لاعبو الفراعنة في السيطرة على منصات التتويج وتمكنوا من الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وتعتبر هذه هي النتائج الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

تصريحات عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح



وعلق عبدالمنعم الحسيني في ختام البطولة قائلًا :"نجحنا في حصد 10 ذهبيات لأول مرة في تاريخ أي بطولة قارية وهو إنجاز كبير، هذا لا يعني أن مستوى البطولة كان ضعيفًا بل كانت المنافسات قوية وكان من الممكن أن نخسر بعضًا من الميداليات التي حققناها ولكن نجحنا في الفوز بها لأن مستوانا في اللعبة قوي".

وأوضح عبدالمنعم الحسيني: "النتائج كانت ممتاز، هناك بعض الأسلحة كان لدينا تحدي كبير بها مثل سلاح السيف سيدات على صعيد الفرق وكانت مباراة قوية في النهائي ولكن حصدنا الذهبية".

وأوضح:"الذي أسعدني في مباراة فريق سلاح السيف للسيدات هو أن أفضل لاعبة شاركت هي أصغر لاعبة بالفريق وجاء قرار تصعيدها من جانب الجهاز الفني للفريق وهو ما يعني أن تصعيد اللاعبات الصغار والاهتمام بهن في المستقبل سيؤدي إلى تأسيسهن بشكل جيد".

وتابع عبدالمنعم الحسيني:"فوز فريق سلاح السيف للسيدات على الجزائر قلب الموازين، فرص منتخب الجزائر للتأهل للأولمبياد أصبحت صعبة وكذلك ستخوض ندى حافظ بطلتنا في سلاح السيف منافسات تصفيات المنطقة العام القادم".

وأضاف عبدالمنعم الحسيني:"نحن على الطريق الصحيح، هذه البطولة بمثابة خطوة مهمة نفسيًا ومعنويًا قبل بطولة العالم والتي نتمنى أن نحصد بها ميدالية وستكون هي البداية لحصد ميدالية في باريس".

وأردف:"لو تمكنا من حصد ميدالية في بطولة العالم، سأتوقع أن نحصد ميداليتين في أولمبياد باريس لأننا سنكون قد نجحنا في كسر الحاجز النفسي بيننا وبين البطولات العالمية".

عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح



واختتم عبدالمنعم الحسيني حديثه عن الاستعدادات القادمة لما بعد بطولة إفريقيا قائلًا: "الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية بسبب التحضير لبطولة العالم في ميلان في شهر يوليو خاصة وأنها ستكون بمثابة مؤشر كبير لنا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس لذلك نسعى لتحسين النتائج".