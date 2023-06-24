زيارة وزير الشباب لبطولة العالم للسباحة شجعت أبطال مصر للفوز بالذهب

ياسر رشاد - القاهرة - قال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادى المصرى والعربى للغوص والانقاذ ان بطولة كأس العالم للسباحة التى تستضيفها مصر بوجود٤٠ دولة يعتبر حدث مشرف لأم الدنيا

وأشاد الشاذلى بزيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للمتسابقين بالبطولة مما رفع الروح المعنوية للمتسابقين المصريينوالذين أحرز العديد منهم مجموعة من الميداليات الذهبية

وتابع بأن البطولة سيكون لها بالغ الاثر فى الترويج السياحى لسعادة السباحين العالمين لتواجدهم بمصر والصور التى يلتقتونها وحفاوةالاستقبال بشهادة رؤساء الوفود سيدعم السياحة المصرية

وأكد الشاذلى على أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد استقبل السيدة أنا ارزانوفا، رئيس الاتحاد الدولى للغوصوالإنقاذ، وتبادلا الحديث حول التنظيم المشرف وإشادتها بالبطولة من اليوم الاول .