نيمار يتحدث عن إصابته وتولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن الظروف الصعبة التي تعرض لها في الشهور الأخيرة بسبب الإصابة .

وقال أمر صعب جدا أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب، أحب أن ألعب كثيراً، أن أكون في الملعب، لقد ولدت من أجل هذا، لألعب كرة القدم.

وعن الانتقادات والضغط الذي يواجهه قال :لم أخجل أبداً من مسؤولياتي بل العكس هو الصحيح، وأعرف موهبتي، وأعرف ما أنا قادر عليه، كرة القدم ليست رياضة فردية، لو كان الأمر فردياً، لكنت حققت بالفعل جميع أهدافي.

وعن مستقبله القريب وإمكانية البقاء مع النادي الباريسي للموسم السابع توالياً قال نيمار: حياة اللاعب ديناميكية للغاية،وكرة القدم عبارة عن صندوق من المفاجآت.

وقال المهاجم ،صاحب 77 هدفاً في 124 مباراة دولية بأنه يود أن يكون حاضراً في مونديال 2026 مع منتخب بلاده ،بينما يتمنى أن يتولى زمام الأمور الفنية أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، المقرر وصوله في يونيو 2024.

قال "هي الخطة الأولى للمنتخب الوطني، يريد الرئيس (إيدنالدو رودريجيز) الاعتماد عليه ونحن، اللاعبون، نريده أيضاً، نحن نعرفه بالفعل، ونعرف عظمته، سيكون وجوده في الفريق أمراً مهماً للغاية، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، نأمل في أن ينضم إلى المنتخب الوطني في نهاية عقده" مع النادي الملكي.

كان الاتحاد البرازيلي للعبة أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد لانتظار انتهاء عقد أنشيلوتي مع نادي العاصمة مدريد في عام 2024 للتعاقد معه للإشراف على بطل العالم خمس مرات، على أن يتولى مدرب مؤقت زمام المهام الفنية في هذه الفترة.