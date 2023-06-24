شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفي حكما لمباراة المصرى وفيوتشر.. ووفا للقاء سموحة والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري وفيوتشر المقرر لها اليوم السبت في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة إلى الحكم الدولي محمد الحنفي، يعاونه سمير جمال ومحمد محمود لطفي وحسني سلطان وسيد شعبان وهشام الدسوقي.

بينما يدير مباراة سموحة والنجوم في دور الـ16 لكأس مصر الحكم محمود وفا، ويعاونه كريم مهيا وأيمن دعبس وأحمد ناجي وعلاء صبري ومحمد عبد العزيز.

استقر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فريق النجوم، ضمن إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر و التى تضم 20 لاعب، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى .. عمر صلاح وحسين تيمور.

خط الدفاع .. أحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشه وممدوح عبدربه وطارق علاء .

خط الوسط .. دكوا دودو وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وحليمو ومالك بعيوي وابوبكر محمد وزياد طارق.

خط الهجوم ..بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد ويحيى ياسر .