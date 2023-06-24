شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة كأس العالم للكرة الشاطئية فى الإمارات من 15 لـ25 فبراير بمشاركة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 بمشاركة منتخب مصر بطل أمم أفريقيا. تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر بعد الوصول لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال. وأسفرت قرعة دورة الألعاب الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستقام فى تونس، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة التي ستقام خلال يونيو الجارى. ويواجه الفراعنة منتخبات، المغرب وليبيا وجزر القمر، وحضر مراسم القرعة محمد منجي المدير الإداري لمنتخب مصر. وأكد مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب الشاطئية، أن القرعة جاءت متوازنة فى ظل قوة المنتخبات المشاركة فى البطولة، وأنه يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التى حققها المنتخب وأخرها التتويج بكأس العرب.

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