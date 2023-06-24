شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني للدوري المصري الممتاز يوم 12 يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد بشكل نهائي بعد انتهاء مباريات دور الـ16 بكأس مصر.

ويأتي مقترح إقامة القمة في هذا الموعد بالذات حتى يخوض نادي الزمالك المباراة الهامة جماهيريا قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، حقق فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على استاد القاهرة الدولي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية لكرة القدم، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.