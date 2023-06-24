شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد مران اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدّل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو موعد تدريبات اليوم السبت إلى السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى.

افتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88. ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.