شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يمنح الفرصة للشباب فى مباريات الدورى المقبلة بعد الهبوط والان مع تفاصيل الخبر
وجاء قرار الحرس من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب والخبرة اللازمة للمنافسة في القسم الثاني الموسم المقبل، في ظل رغبة عدد كبير من الرحيل بنهاية هذا الموسم وانفتاح الحرس على هذه الفكرة.
وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسميا بعد الهزيمة من الأهلى أول أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.
وبات الحرس أول الهابطين، حيث تتبقى له 3 مواجهات، وتشهد منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري منافسة شرسة حيث يوجد ضمن هذا الصراع 8 أندية من المركز الـحادي عشر وحتى المركز الثامن عشر والأخير.
ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.
وقبل مواجهة الأهلى، نجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط، لكن الهزيمة أمام الأهلى أكدت هبوط الفريق للقسم الثاني رسميًا.
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