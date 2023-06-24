شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يمنح الفرصة للشباب فى مباريات الدورى المقبلة بعد الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود الاعتماد على شباب النادي في المباريات الثلاثة المتبقية في مسابقة الدوري بعدما تأكد هبوط الفريق للقسم الثاني بعد موسم واحد فقط من المنافسة في دورى الأضواء.

وجاء قرار الحرس من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب والخبرة اللازمة للمنافسة في القسم الثاني الموسم المقبل، في ظل رغبة عدد كبير من الرحيل بنهاية هذا الموسم وانفتاح الحرس على هذه الفكرة.

وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسميا بعد الهزيمة من الأهلى أول أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.

وبات الحرس أول الهابطين، حيث تتبقى له 3 مواجهات، وتشهد منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري منافسة شرسة حيث يوجد ضمن هذا الصراع 8 أندية من المركز الـحادي عشر وحتى المركز الثامن عشر والأخير.

وحال فوز حرس الحدود بالمواجهات الثلاثة المتبقية سيصل للنقطة 29 ويهبط للقسم الثاني بغض النظر عن نتائج الفرق المرشحة للهبوط.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

وقبل مواجهة الأهلى، نجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط، لكن الهزيمة أمام الأهلى أكدت هبوط الفريق للقسم الثاني رسميًا.