شكرا لقرائتكم خبر عن السويركي يحدد ترتيب حراس مرمى المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد سيد السويركي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، في الجهاز الفني للبرازيلي ميكالي، ترتيب حراس مرمى المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم السبت.

ويأتى حمزة علاء، حارس الأهلى، في المقام الأول كحارس أساسي للمنتخب في البطولة، يليه على الجابري كحارس ثان، وفي الترتيب الثالث يأتي محمد سيحا، وتضم قائمة المنتخب ثلاث مواهب فى حراسة المرمي هم: حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، في حين تضم في الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط: على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، والهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته غدًا الأحد بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلي الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل. وتسود حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب الأوليمبي من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.