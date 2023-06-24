شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: الزمالك استحق الفوز على فاركو وتدعيم الدفاع والهجوم على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الفريق الأبيض استحق الفوزعلى فاركو في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، مضيفاً: "وعندما تقدمنا بهدفين كان لا بد من زيادة رصيد الأهداف حتى لا نتعرض للضغط".

وكشف أوسوريو خلال المؤتمر الصحفى: "فاركو غامر بعد التأخر وكان رد فعل الزمالك جيد جدا، والتغييرات ساعدت في زيادة السرعات في الفريق بشكل جيد ولعبنا على التحولات الهجومية".

وتابع أوسوريو: "واجهنا فريقا جيدا جدا فنيا وبدنيا، والزمالك كان أفضل في الشوط الأول، في حين كان فاركو أفضل في الشوط الثاني، كما كانت تغييرات فريقي أفضل ولعبت دورا مهما".

وواصل المدير الفني: "مصطفى الزناري كان جيدا وسريعا وهذه أول مرة يلعب في هذا المركز، في حين أن محمد عبد الغني كان يلعب في الجبهة اليسرى".

وأكمل: "من يشارك في مركز المساك يجب أن يكون لديه سرعات وقدرات دفاعية وحمزة المثلوثي يجيد في مركز المساك، والزناري سيكون أفضل وسيظهر بشكل جيد في الفترة المقبلة".

واستطرد: "الأولوية بالنسبة لي هي تدعيم مركز المساك بمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، والأولوية الثانية هي ضم مهاجم رقم 9" ،واختتم المدير الفني قائلًا: "جوارديولا في إجازة مع عائلته ولم أتواصل معه والأفضل له أن يزور الأهرامات بدلا من متابعة المباريات".

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.