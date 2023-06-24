شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح طارق مجدى ورفاقه فى إدارة لقاء الزمالك وفاركو تحكيما؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن لقاء الزمالك وفاركو الذى أقيم ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر شهد العديد من الاختبارات لطاقم الحكام وثنائى الـ"VAR" خلال فعاليات المباراة التى استمرت حتى الدقيقة 102، وانتهت بفوز الأبيض 3/1 وصعود للدور ربع النهائى للبطولة.

وأضاف عقل فى الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبي أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور في الدقيقة 16 عندما احتسب الحكم طارق مجدى ركلة جزاء لصالح زيزو لاعب الزمالك، وأكد الـ"VAR" القرار من خلال التواصل عبر "الكوكينكيشن سيستم"، لكنه استغرق 3 دقائق فى المراجعة، وذلك نظرا لسوء الإخراج التليفزيوني، ثم عاد الـ"VAR" للظهور عبر التشيك الصامت في الدقيقة 43، عندما طلب فاركو بركلة جزاء وكان الحكم قد أشار باستمرار اللعب، ليوكد الفار القرار باستمرار اللعب، ثم عاد للظهور لمراجعة أهداف اللقاء طبقا للبروتوكول، كما أكد قرار المساعد الأول فى تسلل مهاجم الزمالك شلبي، الذى أحرز هدفا من تسلل فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وبعد المراجعة الصحيحة من الفار أكد قرار المساعد الأول.

وتابع عقل: "يؤخذ على الحكم أنه لم يكن حاسما مع اعتراضات اللاعبين المتكررة داخل المستطيل الأخضر، وأيضا الأجهزة الفنية وكان يجب أن يكون حاسما وحازما مع اللاعبين والأجهزة الفنية"، موضحا أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في 5 مناسبات، 4 منها من نصيب فاركو مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب الزناري، في الوقت الذى تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للغينى جيفرسون لاعب فاركو في الدقيقة 77، وأيضا تغاضى عن إنذار ثنائي الزمالك عبد الغنى للتهور، وفتوح للاعتراض، وكان رحيما واكتفى بإنذار عمرو جمال فقط في اللعب بقوة زائدة مع عبد الغنى "كوع" في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، التى شهدت اعتراضات كثيرة جدا.