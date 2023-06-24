كأس مصر.. الزمالك يتخطى فاركو بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزا صعبا على فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على فريق بروكسي 3-2 بدور الـ 32، بينما فاركو تخطى عقبة المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

تقدم الزمالك في الدقيقة 20 عن أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء سددها على يسار محمد شيكا حارس فاركو.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع من الشوط الأول، أضاف مصطفى شلبي هدف الزمالك الثاني بطريقة فنية رائعة.

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ومع بداية الشوط الثاني، نجح عمرو جمال في تسجيل هدف فاركو الأول مستغلا عرضية أحمد شريف.

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وفي الدقيقة 89، أضاف أحمد فتوح هدف الزمالك الثالث بعد "ون تو" مع أحمد بلحاج ليسجل لاعب الأبيض بالقدم اليسرى في مرمى شيكا، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

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وبهذه النتيجة، يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق المقاولون العرب في الرابع من يوليو المقبل

وبدأ الزمالك مواجهة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

فيما بدأ فاركو مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - كينجسلي سوكاري - عبد الله بكري - أحمد البحراوي - أحمد عوض.

خط الوسط: أحمد صغيري - محمود حمادة - شكري نجييب.

خط الهجوم: عمرو جمال – رزقي حمرون.