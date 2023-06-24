شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 9 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

يستعد الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء غداً الاحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.