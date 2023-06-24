إنتر ميامي يعلن تعاقده مع بوسكيتس

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي مع سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتزامل بوسكيتس مع زميله السابق ليونيل ميسي الذي انضم إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بوسكيتس قد تلقى عدة عروض من أندية سعودية خلال الفترة الماضية لكنه فضل الدوري الأمريكي.

ولم يكشف إنتر ميامي تفاصيل تخص صفقة بوسكيتس، حيث اكتفت بنشر مقطع فيديو يتضمن آراء عدد من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم ميسي، تجاه بوسكيتس.

برشلونة يودع بوسكيتس في ليلة التتويج بالليجا



حرص برشلونة ، على توديع قائده سيرجيو بوسكيتس، في ليلة التتويج بالدوري الإسباني، ذلك بعد مواجهة ريال سوسيداد، على ملعب كامب نو.

برشلونة احتفل بالتتيوج ببطولة الدوري مع جماهيره داخل استاد كامب نو، على الرغم من الخسارة أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الليجا.

وتوج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم، عندما تغلب على إسبانيول 4 - 2 الأحد الماضي ليتصدر جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة حسم رسميًا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتربع الفريق الكتالوني على صدارة الليجا برصيد 85 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف.