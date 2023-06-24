ميدو يرفض الحديث عن صفقات الزمالك ويوضح موقف المعارين

ياسر رشاد - القاهرة - رفض أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق الحديث عن الصفقات الجديدة التي يسعى الأبيض للتعاقد معها في الانتقالات الصيفية.

ويسعى الزمالك لضم صفقات من العيار الثقيل للعودة إلى منصات التتويج بعد الموسم الكارثي الذي مر بالفريق وعدم الحصول على أي بطولة.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية “ الزمالك سيتعاقد مع صفقات سترضي طموحات جماهير الزمالك”، ولم يكشف ميدو أي تحركات للزمالك في ملف التعاقدات,

وأضاف “لو تم التعاقد مع مهاجم سوبر مهما كان اسمه سيتم حرقه اذا شارك مع الفريق مرة واحدة وليس بالتدريج ”.

وعن ما تردد عن انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي رد ميدو “ الكلام عن إنتقال فتوح إلى الأهلي كلام غير واقعي لأن عقد ابو الفتوح، ممتد إلى الموسم المقبل، كما إنه مرتاح مع الزمالك ”.

وبالتطرق إلى ملف المعارين أوضح ميدو خطة الزمالك في الموسم المقبل " جميع المعارين سيعودون مع نهاية الموسم، لكن الذي سيحدد مصيرهم مع الزمالك هو المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وأضاف “ الزمالك، من حقه قيد جميع اللاعبين سواء في قائمته في البطولة العربية للأندية في السعودية، التي اكد ميدو، أن الزمالك يشارك بهدف المنافسة والوصول إلى ابعد نقطة ممكنة ”.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.