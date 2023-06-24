شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غزل المحلة.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.