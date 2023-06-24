شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يؤجل مناقشة عروض الرحيل عن فيوتشر بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، مناقشة أي عروض للرحيل عن فريقه، وذلك بعد تلقيه عدة عروض محلية وعربية، كان أبرزها من الدوري الجزائري، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة لفيوتشر أمام المصري.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من التفكير في العروض الصيفية، خاصة بعد دخول نجوم الفريق دائرة اهتمامات أندية القمة، حيث اعترف محمد رضا بوبو بوجود اهتمام من الأهلي لضمه، كما ألمح غنام محمد عن وجود اهتمام من نادي الزمالك، فيما أكد مهند لاشين تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف.

وشدد علي ماهر على ضرورة التركيز على المباراة المرتقبة للفريق أمام المصري في نصف نهائي كأس الرابطة، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة في ظل محاولة المصري لمصالحة جماهيره بعد تخبط نتائجه بالدوري، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على لاعبي فيوتشر للدفاع عن اللقب.

من ناحية أخرى، اطمأن علي ماهر على جاهزية الثلاثي، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش وحاجي باري، بعد انتظامهم في التدريبات عقب تعافيهم من الإصابة، كما انتهت أزمة ناصر ماهر وعاد للمشاركة في المران بعد الانقطاع عن التدريبات ليستعيد فيوتشر قوته الضاربة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري اليوم السبت، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.