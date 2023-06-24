شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته لمواجهة النيجر فى أولى مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي في الثامنة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب النيجرغدا الاحد ببطولة أمم أفريقيا، باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب في من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل مباراة الغد من أجل تحفيزهم خاصة أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن في مثل هذه البطولات و طالبهم بتحقيق الفوز و الظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب و رغبته في المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد .

ومن المتوقع أن يكون التشكيل الذى سيخوض به ميكالي مباراة النيجر كالتالي : حمزة علاء فى حراسة المرمي .. و محمد طارق وحسام عبد المجيد واحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر فى خط الوسط واحمد قطة إبراهيم عادل تحت رأس الحربة أسامة فيصل .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ، ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.