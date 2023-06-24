شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة قطاع الناشئين أولى ملفات السويسرى شميد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع ناشئى نادى الزمالك الذى وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضى لتولى مهمته رسمياً، حيث وضع الطرفان النقط على الحروف في كافة الأمور التي ترغب إدارة النادى الأبيض في تطبيقها داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويعكف مسئولو النادى الأبيض الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80% من أبناء النادى الأبيض.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع السويسرى شميد على خطة كاملة لتطوير قطاع الناشئين تشمل البنية التحتية والملاعب وغرف خلع الملابس،فضلاً عن الهدف الأساسى وهو تغذية وإمداد الفريق الأول بلاعبين على مستوى فنى عالٍ يكونوا قوة كبيرة فى الفريق الأول.

ووعد السويسري شميد المسئولين في نادى الزمالك،بوضع تصور كامل لخطته في القطاع خلال الفترة القادمة،كما أنه شرح لهم،مدى اتفاقه معهم في أن يكون الفريق الأول قوامه الأساسى مكون من أبناء النادى الأبيض.