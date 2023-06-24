شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر فى نصف نهائى البطولة العربية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب ناشئى السلة تحت 16 سنة مع نظيره الجزائري فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

واستغل المنتخب الراحة التى حصل عليها المنتخبات، أول امس بخوض تدريب استعداد لمواجهة الجزائر ، وسط طموحات وسعى للوصول إلى نهائى البطولة والتتويج باللقب.

ويشارك منتخب ناشئين السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

يذكر أن المنتخب فاز على الاردن والجزائر وتونس على الترتيب.