شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد الضاوى كريستو لمواجهة منتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب كولر في منح كل اللاعبين البدلاء الفرصة في المباريات المتبقية من الموسم سواء بالدوري والكأس تمهيداً للحكم على قدراتهم قبل نهاية الموسم.
وظهر كريستو بشكل مميز في الدقائق التي شارك فيها مع الاهلى منذ إنضمامه لصفوف المارد الأحمر مطلع الموسم الحالي، ويرغب اللاعب في الحصول على فرصة كافية لإظهار قدراته الفنية والبدنية المتميزة التي تفجرت رفقة منتخب نسور قرطاج وناديه السابق النجم الساحلى التونسى.
توّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.
تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز