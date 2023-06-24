شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد الضاوى كريستو لمواجهة منتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الاهلى برنامجاً لتجهيز التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق لمباراة منتخب السويس بكأس مصر في ظل غياب اللاعب عن صفوف الفريق في مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري بسبب تواجده مع منتخب بلاده.

ويرغب كولر في منح كل اللاعبين البدلاء الفرصة في المباريات المتبقية من الموسم سواء بالدوري والكأس تمهيداً للحكم على قدراتهم قبل نهاية الموسم.

وظهر كريستو بشكل مميز في الدقائق التي شارك فيها مع الاهلى منذ إنضمامه لصفوف المارد الأحمر مطلع الموسم الحالي، ويرغب اللاعب في الحصول على فرصة كافية لإظهار قدراته الفنية والبدنية المتميزة التي تفجرت رفقة منتخب نسور قرطاج وناديه السابق النجم الساحلى التونسى.

ويستعد الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء غداً الاحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.