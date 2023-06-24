الزمالك يدرس السفر للسعودية 20 يوليو لخوض منافسات البطولة العربية

واستقر مسئولو نادى الزمالك على السفر إلى السعودية في هذا الموعد للاستعداد جيداً للمشاركة فى البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

تنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .

وفي حالة تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب يوم 6 أغسطس والدور قبل النهائي يوم 9 أغسطس ثم النهائي يوم 12 .

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.