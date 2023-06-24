شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يسعى لمواصلة مفاجآته بكأس مصر أمام سموحة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق النجوم أحد أندية القسم الثاني لمواصلة مفاجآته بكأس مصر حينما يلتقي نظيره سموحة، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد السكة الحديد بالقاهرة، في إطار مواجهات ثمن نهائي البطولة.

وفجر النجوم مفاجأة قوية في دور الـ32 حينما تغلب على الإسماعيلي بهدفين دون رد وأطاح به من مسابقة الكأس، بينما وصل فريق سموحة لهذا الدور بالفوز الصعب على ألأو إيجيبت بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويفقد سموحة، خدمات 4 لاعبين أمام النجوم، حيث يغيب كل من حسام حسن الذى يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة، بالإضافة إلى جونيور أجايى الذى أجرى عملية أخرى فى ساق القدم والتى ستبعده لنهاية الموسم.

كما يفقد سموحة خدمات الثنائى مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى للتواجد فى المغرب مع منتخب مصر الأوليبمى الذى يستعد للتصفيات المؤهلة للأولمبياد فى باريس 2024، ونجح فريق سموحة في الفوز على منتخب كفر الدوار بسداسية نظيفة وديًا، واطمئن أحمد سامى على اللاعبين بعد الفوز فى المباراتين الوديتين التى خاضها الفريق فى فترة التوقف الدولى بعد الفوز على الاتحاد السكندريى وكفر الدوار.

في المقابل يدخل النجوم المباراة وسط ارتباك فني كبير بعد رحيل أحمد عيد صاحب انجاز الوصول لهذا الدور والتواجد بدوري المحترفين، وعدم التعاقد مع مدرب بديل يواصل مسيرة المفاجآت في مسابقة الكأس.