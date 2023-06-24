شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه فيوتشر اليوم فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، مع فريق فيوتشر على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل فريق المصرى لنصف النهائى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى حين حقق فيوتشر فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف فى نفس الدور.

وحرص ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق المصرى على تدريب اللاعبين وحراس المرمى على ركلات الجزاء، تحسباً لأى احتمالات فى مواجهة فيوتشر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول للنهائى ومحاولة التتويج بهذا اللقب لإسعاد جماهير بورسعيدى بتحقيق بطولة هذا الموسم.

يحتل النادى المصرى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

فى المقابل، حذر على ماهر المدير الفنى لفيوتشر، لاعبى الفريق، من التفكير فى العروض الصيفية، خاصة بعد دخول نجوم الفريق دائرة اهتمامات أندية القمة، حيث اعترف محمد رضا بوبو بوجود اهتمام من الأهلى لضمه، كما ألمح غنام محمد عن وجود اهتمام من نادى الزمالك، فيما أكد مهند لاشين تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف.

وشدد على ماهر على ضرورة التركيز على المباراة المرتقبة للفريق أمام المصرى، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة فى ظل محاولة المصرى لمصالحة جماهيره بعد تخبط نتائجه بالدورى، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على لاعبى فيوتشر للدفاع عن اللقب.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى والتى أقيمت الموسم الماضى، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.