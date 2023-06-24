سموحة يخشى مفاجأت كأس مصر أمام النجوم الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة نظيره فريق النجوم، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت علي استاد الاسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

حكام مباراة سموحة و النجوم في كأس مصر

وأسندت لجنة الحكام باالتحاد المصري مباراة سموحة والنجوم في دور الـ16 لكأس مصر الي الحكم محمود وفا، ويعاونه كريم مهيا وأيمن دعبس وأحمد ناجي وعلاء صبري ومحمد عبد العزيز.

قائمة سموحة لمباراة النجوم في كأس مصر

في حراسة المرمى : عمر صلاح وحسين تيمور.

في خط الدفاع : أحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشه وممدوح عبدربه وطارق علاء .

في خط الوسط : دكوا دودو وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وحليمو ومالك بعيوي وابوبكر محمد وزياد طارق.

في الهجوم : بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد ويحيى ياسر.

وتصدر فريق النادى الأهلي جدول ترتيب جدول الدوري المصري بعد هزيمته لحرس الحدود، متقدمًا على بيراميدز صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي - 65 نقطة.

2- بيراميدز - 64 نقطة.

3- فيوتشر - 57 نقطة.

4- الزمالك - 53 نقطة.

5- المقاولون العرب - 43 نقطة.

6- فاركو- 41 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - 41 نقطة.

8- المصري - 41 نقطة.

9- إنبي - 39 نقطة.

10- سموحة - 36 نقطة.

11- البنك الأهلي - 35 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا - 33 نقطة.

13- الإسماعيلي - 33 نقطة.

14- طلائع الجيش - 32 نقطة.

15- أسوان - 32 نقطة.

16- غزل المحلة - 32 نقطة.

17- الداخلية - 29 نقطة.

18- حرس الحدود - 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر:

يتقابل الأهلي أمام منتخب السويس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي بدور الـ 32 بكأس مصر.

فاز الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، على نظيره حرس الحدود فى المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة عشر المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

بذلك الفوز اعتلى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة محصلة 25 لقاء منذ انطلاق البطولة، فيما سجَّل الفوز فى 20 مواجهة، وحسم التعادل في 5 لقاءات، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بينما استطاع تسجيل 48 هدفًا، واستقبل 7 آخرين.

تعد ثلاثية حرس الحدود هى السابعة التى نجح فيها فريق الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة خلال الـ25 مباراة التي خاضها الأحمر منذ انطلاق بطولة الدوري المصري حتى الآن.