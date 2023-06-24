ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت منافسات اليوم الختامي من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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وتضم مسابقات اليوم، سباق 50م سباحة تحت الماء بنات وبنين بمشاركة الرباعي المصري مريم محمد حجاب ، وسلمى سعد سويلم ، وطارق حسن ، وعمار وصيف.

كما يتضمن اليوم سباق 800 م مونو للبنات والذي يشارك به الثنائي المصري جودي رضا وغادة محمد خليلى، بينما يلعب الثنائي أحمد عمرو و مهاب ايهاب في نفس السباق للبنين.

وعلى صعيد منافسات الفرق يقام سباق 4*100مونو بنات والذي يشارك فيه منتخبنا المكون من سما زكريا، منة الله محمد ، چنى محمد وريناد تامر.

وسباق 4*100 مونو بنين والذي يشارك فيه منتخب مصر المكون من الرباعي طارق حسن ، أحمد عوض ، عمار وصيف و عمر الكسار .

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 11 ميداليات متنوعة حتى الآن في البطولة بواقع 3 ذهبيات، و 4 فضيات و 4 برونزيات.

وجاءت الذهبيات لكل من مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، بينما جاءت الميداليات الفضية لكل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة، فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو.

ويشارك في بطولة العالم للناشئين أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

و كانت مصر قد رفعت رصيدها في ختام منافسات امس الجمعة إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية ، و 4 ميداليات فضية ، و 4 ميداليات برونزية ، و يسعى سباحو مصر لزيادة رصيدهم من الميدليات في ختام منافسات البطولة اليوم .