شكرا لقرائتكم خبر عن الوكرة القطرى يطلب خضوع نجم الأهلى للكشف الطبى قبل إتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولي الوكرة القطري من نظرائهم في النادى الاهلى ضرورة سفر حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق لقطر من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأنهى ناديا الاهلى والوكرة القطري كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة إنتقال حمدى فتحى بعد فترة من شد والجذب بين الطرفين فيما يتعلق بالامور المالية.

وكان السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى يرغب فى استمرار حمدى فتحى، لكن اللاعب كان يرغب فى الرحيل، وإدارة الأهلى رأت أن اللاعب قدم كل ما لديه منذ الانضمام للنادى، بخلاف إصراره على الرحيل، وفى النهاية وافق كولر على مضض.

واتفق مسئولي الاهلى مع نظرائهم في الوكرة القطري على الحصول على مبلغ 3 مليون دولار نظير بيع حمدى فتحى مع دفع النادى القطري مبلغ 500 ألف دولار إضافية نظير بنود إضافية في العقد مثل نسبة المشاركة وإسهامات اللاعب .

لعب حمدى فتحى 151 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع تسعة أخرى وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.