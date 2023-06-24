شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مارتن يول يقود الأهلى للتتويج بالدوري رقم 38 أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 2016، حصد النادى الأهلى اللقب رقم 38 فى تاريخ القلعة الحمراء من بطولة الدورى العام، بعدما غاب الدرع عن الجزيرة لمدة عام واحد بعد أن استحوذ عليه الزمالك فى موسم 2015، الأهلى فاز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفريق الأحمر الفارق فى النقاط بينه وبين الزمالك أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط كاملة قبل نهاية المسابقة بأسبوعين، ليتوج الأهلى رسميًا باللقب المحلى بعد الوصول إلى النقطة 74.

رمضان صبحى ووليد سليمان كانا أصحاب الانتصار الأبرز على الدراويش بعد أن سجل الثنائى هدفى الفوز قبل أن يقلص الغانى إيمانويل بناهينى الفارق فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، وقاد الاهلى لهذا اللقب الهولندى مارتن يول المدير الفنى وقتها للقلعة الحمراء.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.