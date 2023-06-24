شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يضمن البقاء على عرش التصنيف العالمى للإسكواش لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والنصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، البقاء على قمة التصنيف العالمي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وحصده لـ 4 ألقاب متتالية وهي: بطولة العالم، بطولة بريطانيا المفتوحة، بطولة مانشستر، وبطولة الجونة.

وكان علي فرج قد دخل في منافسة قوية مع البيروفي دييجو إلياس على قمة التصنيف العالمي، غير أن تطور مستوى علي فرج ونتائجه قبل نهاية الموسم، وتراجع مستوى لاعب بيرو، أكد جدارة البطل المصري بالحفاظ على القمة حتى الموسم المقبل.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

علي فرج (المركز الأول)

مصطفى عسل (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

مازن هشام (المركز الثامن)

طارق مؤمن (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.