موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر .. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلى، منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف

التشكيل المتوقع للأهلي أمام منتخب السويس في الكأس

ينتظر أن يخوض الأهلي مباراة منتخب السويس بتشكيل مكون من:

على لطفى في حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم الدبس ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وخالد عبدالفتاح.

خط الوسط: محمد فخري وأحمد القندوسي ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب السويس

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.