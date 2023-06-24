شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنيه مكافأة الإسماعيلى للفوز على أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، 20 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على أسوان فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، وذلك قبل رحيل اللجنة.

ويرغب مجلس الاسماعيلى فى تحفيز لاعبيه لتحقيق الفوز وتخطى مرحلة صراع النجاة من الهبوط، وأعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادى بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

من جانبه، حذر حمزة الجمل المدير الفني للدراويش اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.