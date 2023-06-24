شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد السولية ومتولى أمام منتخب السويس فى كأس مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى الأهلى عن مباراة منتخب السويس فى كأس مصر بسبب الإصابة، ويخضع عمرو السولية لبرنامج علاجي إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وخضع السولية لأشعة عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام فى العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.

فيما يواصل محمود متولي، لاعب الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

وخضع محمود متولي لإجراء أشعة خلال الفترة الماضية أثبتت إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والافريقية.