شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصدر لائحة خاصة لحسم كأس الرابطة والمركز الخامس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لائحة استثنائية تحفيزية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات القادمة والحاسمة فى بطولة كأس الرابطة المصرية وبطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على اعتماد هذه اللائحة، وتتضمن مكافآت مالية مميزة للاعبين من أجل تحفيزهم بقوة لاستعادة الانتصارات والعودة للعروض القوية التى قدمها الفريق في بداية الموسم بهدف التتويج ببطولة كأس الرابطة المصرية عقب تخطى المباراة المهمة للفريق فى الدور نصف النهائي، والمقرر لها الاثنين المقبل أمام سيراميكا، لتكون هذه البطولة أفضل تتويج لمجهودات زعيم الثغر خلال الموسم الحالي.

كما يأمل مجلس إدارة الاتحاد السكندرى فى إنهاء فريق الكرة مسابقة الدورى الممتاز بشكل لائق وتحقيق هدف الحصول على المركز الخامس بجدول الترتيب العام فى نهائى المسابقة.

وكذلك تضمنت اللائحة عددا من العقوبات فى حال عدم تحقيق الفريق السكندرى الهدف المحدد من قبل مجلس إدارة النادى.