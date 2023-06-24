ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسؤولو الهلال السعودي للإعلان عن التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم تشيلسي الإنجليزي، وتوقيع عقود انتقاله لصفوف الزعيم لمدة 3 مواسم مقبلة بدوري روشن.

الهلال السعودي يتعاقد مع كوليبالي رسميًا:

وأنهى المدافع السنغالي كوليبالي الفحوصات الطبية قبل قليل، وسيتجه الآن لمقر نادي الهلال السعودي استعدادًا لعمل جلسة تصوير برفقة مصورين المركز الإعلامي قبل الإعلان الرسمي من قبل حساب الزعيم.

وسيعلن الهلال السعودي خلال الساعات المقبلة عن إتمام صفقة كوليبالي وانضمامه لصفوف الزعيم بشكل رسمي.

وكان كوليبالي قد شارك مع المنتخب السنغالي في كأس العالم نسختي 2018 و2022.

كشف نادي الهلال السعودي عن شكل قميصه الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

واستعرض الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال مقطع فيديو الطقم الأساسي للفريق باللون الأزرق للموسم المقبل من تصميم إحدى الشركات العالمية.

وعلق حساب الهلال على التغريدة باللون الأزرق المعروف، مع تعليق: “الموج قادم”.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الهلال قد اختارت فهد بن نافل لرئاسة مؤسسة النادي غير الربحية، بالتزكية، لمدة عام واحد.

وكان فهد بن نافل، هو المرشح الوحيد على مقعد رئيس مؤسسة نادي الهلال غير الربحية لذلك تم تزكيته ليستمر في هذا المنصب.

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لتدعيم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري أملًا في استعادة الوقوف على منصات التتويج مرة أخرى.

وأكد نادي الهلال السعودي أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

وستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

وقال نيفيز في أول تعليق له عقب إعلان انضمامه للهلال: "تبدأ المغامرة من الآن، دعونا نذهب للأزرق".

وأصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.