الليلة.. فيوتشر يلتقي المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي مواجهة صعبة أمام نظيره فيوتشر على ملعب برج العرب بدور نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ترتيب فيوتشر والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

يدخل النادي المصرى مباراة اليوم أمام فيوتشر محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة محصلة 30 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق البطولة، حقق من خلالها الفوز فى 9 مباريات وحسم التعادل في 14 لقاء، ولقى الهزيمة في 7 آخرين.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فيوتشر فى المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 57 نقطة محصلة 30 لقاء، فاز في 15 مباراة وتعادل في 12 آخر وهزم فى 3 مواجهات، وأحرز لاعبو فيوتشر 32 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 آخر.

وحدد نادي فيوتشر سعر بوبو وهو 24 مليون جنيه، وعليه أن يقل مبلغ بيع اللاعب بأقل من 30 مليون جنيه.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي يسعى إلى تعويض حمدي فتحي الذي سيغادر القاهرة يوم الأحد لإنهاء إجراءات انضمامه لنادي الوكرة القطري.

وتابعت التقارير أن حسين الشحات اقترب من التجديد وسوف يوقع على العقود خلال الساعات المقبلة، والأمور قاربت على الحسم.

وتحدث الإعلامي محمد شبانة أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقق نجاحات كبيرة بعدما استطاع حصد الالقاب في زمن قياسي، وأعاد الاستقرار الفني إلى الفريق بعد الموسم الماضي المخيب للآمال.

وتابع أن المعضلة بالنسبة لإدارة النادي الأهلي ستكون المحافظة على مارسيل كولر، الذي سيتلقى عروضا عدة بكل تأكيد بعد نجاحاته الرائعة مع الفريق وإعادته للاستقرار الفني بجانب تحقيق البطولات رغم عدم تدعيم الفريق في بداية الموسم حتى وصول اللاعبين الجيدين مروان وخالد عبدالفتاح وقندوسي في شهر يناير.

وواصل حول كيف سيحافظ الأهلي على مدربه كولر، وحمايته من إغراءات أي نادٍ خليجي، ورهان النادي الأحمر على هدوء المدرب السويسري والذي يسعى لصناعة مجد كبير وتحقيق العديد من البطولات مؤخرًا.

وأضاف أن كولر لا بد أن يتم تجديد عقده لمدة موسمين آخرين وهي رغبة إدارة النادي، فهو نجح مع الأهلي وقام بتجهيز اللاعبين، والفريق لم يتأثر بغياب أي لاعب.

موعد مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في كأس مصر

يحل الفريق الأول لكرة بنادي البنك الأهلى ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لدور الـ16 من كأس مصر بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية نظيفية ، فيما صعد البنك الأهلى لهذا الدور بعد الفوز على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

تنطلق أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.