الدوري المغربي.. الجيش الملكي صاحب أول إنجاز قاري للكرة المغربية

ياسر رشاد - القاهرة - الدوري المغربي، استطاع الجيش الملكي المغربي في التتويج بأول لقب محلي في تاريخه عام 1959 بعد عام من تأسيسه، عندما فاز ببطولة كأس العرش المغربي.

الجيش الملكي يتوج بأول لقب قاري للكرة المغربية

وتمكن فريق الكرة الأول بنادي الجيش الملكي المغربي من الحصول على أول ألقابه القارية عام 1985 بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويُعد أول فريق مغربي يحقق لقباً قارياً، وأيضا أول فريق يُتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بنسخته الجديدة سنة 2005.

ويرجع تأسيس نادي الجيش الملكي لكرة القدم الى شهر سبتمبر عام 1958، بمبادرة من ولي العهد الذي كان من عاشقي كرة القدم.

الجيش الملكي بطلا للدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه

وتوج الجيش الملكي، بلقب البطولة الاحترافية "إنوي" الـ13 في تاريخه، عقب انتصاره على مضيفه المغرب الفاسي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.

وبتلك النتيجة، تصدر فريق الكرة الأول بنادي الجيش الملكي المغربي ترتيب جدول المسابقة برصيد 67 نقطة، فيما اتحاد طنجة في المركز الـ14 بـ29 نقطة.

وعقب هذا الفوز، أنهى الجيش الملكلي منافسات البطولة في المركز الأول برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف الوداد الرياضي برصيد 66 نقطة.

وتوج الجيش الملكي بدرع البطولة للمرة الـ 13 في تاريخه بعد ان استطاع حسم اللقب أعوام 1960-196 ، 1961-1962 ، 1962-1963 ، 1963-1964 ، 1966-1967 ، 1967-1968 ، 1969-1970 ، 1983-1984 ، 1986-1987 ، 1988- 1989 ، 2004-2005 و 2007-2008.

مشاهد من فرحة لاعبي الجيش الملكي بعد التتويج بالدوري المغربي

ترتييب الدوري المغربي بعد تتويج الجيش الملكي باللقب

1- الجيش الملكي 67 نقطة

2- الوداد الرياضي 66 نقطة

3- الفتح الرياضي 54 نقطة

4- أولمبيك آسفي 44 نقطة

5- الرجاء الرياضي 41 نقطة

6- نهضة بركان 41 نقطة

7- حسنية أكادير 38 نقطة

8- الإتحاد الرياضي التوركي 36 نقطة

9- شباب السوالم الرياضي 36 نقطة

10- المغرب الفاسي 34 نقطة

11- شباب المحمدية 31 نقطة

12- المغرب التطواني 30 نقطة

13- مولودية وجدة 29 نقطة

14- إتحاد طنجة 29 نقطة

15- الدفاع الحسني الجديدي 25 نقطة

16- أولمبيك خريبكة 25 نقطة.