شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستبعد 8 لاعبين من سموحة أمام النجوم.. الهانى سليمان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 8 لاعبين من قائمة سموحة أمام فريق النجوم، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وفضل أحمد سامى إراحة كل من الهانى سليمان حارس المرمى لتجهيز عمر صلاح لمواجهة بيراميدز في الدوري نظرا لإيقاف الهانى سليمان، بالإضافة إلى بركات حجاج وشريف رضا، كما يغيب محمد مغربي ومصطفى سعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى، بجانب استبعاد اليا سيلا لأسباب فنية، وحسام حسن وجونيور أجايى للإصابة.

وجاءت قائمة سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح وحسين تيمور

خط الدفاع: أحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشه وممدوح عبدربه وطارق علاء

خط الوسط: دكوا دودو وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وحليمو ومالك بعيوي وابوبكر محمد وزياد طارق

خط الهجوم: بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد ويحيى ياسر.