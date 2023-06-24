شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد محمد هانى فى مباراة منتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر، بعدما منحه الجهاز الفنى راحة فى مباراة حرس الحدود بالدوري والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلى فى مركز الظهير الايمن بمباراة حرس الحدود، فى ظل رغبة كولر فى تجهيز كل اللاعبين البدلاء وإراحة الأساسيين بعد فترة من ضغط المباريات الأفريقية التى انتهت بتتويج الفريق بطلا للقارة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والافريقية.