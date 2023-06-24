شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عن المواهب فى كل مكان.. إقامة مهرجان سيتى كلوب لمدارس السباحة بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار السعي الدؤوب لمجموعة أندية سيتي كلوب لبناء الفرق الرياضية بالأسلوب العلمي، وتوسيع قاعدة الممارسة المنظمة للرياضة، أقيم مهرجان سيتى كلوب لمدارس السباحة بفرع سيتى كلوب العبور، بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة سباحة من 5 إلى 12 سنة يمثلون فرق السباحة بخمسة فروع هي بنها وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ والعبور.

أقيم المهرجان بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب الذي حرص على تكريم السباحين المشاركين في المهرجان، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، والكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي، ومجلس إدارة سيتى كلوب فرع العبور وقطاع السباحة بقيادة الكابتن طارق لبيب والكابتن محمد مسعد و 200 مدرب ومعلم.

من جانبه ، قال الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي، إن مهرجان السباحة يأتي في إطار خطة النشاط الرياضي التي اعتمدها مجلس الإدارة في كل اللعبات لانتقاء المواهب من بين فرق الأكاديميات وتقديم جيل واعد جديد للرياضة المصرية.

فيما قال الكابتن طارق لبيب رئيس قطاع السباحة بمجموعة سيتي كلوب أن المهرجان شهد 54 سباقًا في 13 مسابقة، ومن المنتظر أن تقام عدة مهرجانات أخرى في الإطار نفسه حتى يكتمل تكوين فرق النادي لتمثله في المسابقات الرسمية مستقبلًا.

يأتي المهرجان ضمن مشروع مجموعة أندية سيتى كلوب لاكتشاف ورعاية المواهب ووفق خطة إعداد وتجهيز أبطال أولمبيين للمنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات.

وتهدف مجموعة أندية سيتي كلوب إلى توسيع قاعدة اللاعبين الواعدين في ألعاب تتميز مصر بتفوقها على المستوى الدولى والأولمبي، ليكون لدينا قاعدة ممارسة كبيرة خلال خمس سنوات، تتجاوز عشرة آلاف لاعب ولاعبة، تُمكن اتحادات اللعبات المختلفة من الاختيار من بينهم للمنتخبات فى الأعمار السنية المختلفة، ويأتى كل ذلك فى إطار خطط الدولة فى اعداد الأبطال الأولمبيين.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.