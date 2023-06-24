شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع أحمد العجوز مع صالح جمعة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد العجوز، مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، اجتماعاً مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق استعداداً لمواجهة أسوان، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وحرص أحمد العجوز على الاطمئنان على جاهزية اللاعب، وأكد له أهمية المرحلة الحالية فى مصير الفريق فى الدورى والتى تتطلب التزام جميع اللاعبين والقتال من أجل وضع الإسماعيلى فى مكان أفضل، وحذره من الغياب عن التدريب دون إذن مسبق.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، قرر تعيين أحمد العجوز مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب تلقى الفريق الهزيمة من طلائع الجيش فى الجولة 31 من الدورى العام.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، ويسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.