شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلى من مفاجآت كأس مصر أمام منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة التهاون أمام منتخب السويس فى مباراة كأس مصر، باعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.

وعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والافريقية.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.