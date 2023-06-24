شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصرى يتوجهون لبرج العرب لمؤازرة فريقهم أمام فيوتشر بقبل نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جمهور النادي المصري البورسعيدي، منذ قليل، في التحرك من أماكن التجمع التي حددوها ليلة أمس للسفر إلى استاد برج العرب ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق فيوتشر في المباراة التي تجمع بينهما مساءً على استاد برج العرب في قبل نهائي بطولة كأس الرابطة.

وتجمع 3 آلاف من مشجعي النادي المصري صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية لتحرك السيارات التى ستنقلهم إلى استاد برج العرب.

واستقل مشجعوا المصري من مدينة بورفؤاد، إحدى المعديات للعبور بين ضفتي المجري الملاحي لقناة السويس والوصول إلى مدينة بورسعيد للتحرك مع التجمعات الأخرى.

وارتدي مشجعو النادي المصري، الألوان البيضاء والخضراء التي تشير إلى علم النادي، ورفعوا الأعلام على السيارات.