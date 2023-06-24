موعد مباراة مصر وصربيا فى الدور الرئيسى ببطولة العالم لشباب كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 مواجهة قوية أمام نظيره الصربى فى أول لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان غدا، الأحد، على أن يلتقى الاثنين مع أيسلندا.

موعد مباراة مصر وصربيا فى بطولة العالم لشباب كرة اليد

تقام مباراة مصر وصربيا فى الثامنة إلا الربع مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة واليونان.

وحقق منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض.

ونجح منتخب شباب اليد فى حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كلا من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

تقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل.

وتوجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت الماضى، إستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.